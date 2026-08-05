В Ростове-на-Дону прогремели взрывы возле автозаправочной станции: вспыхнул пожар

Ночью 5 августа в российском Ростове-на-Дону раздались взрывы в районе автозаправочной станции. После инцидента возник пожар.

Российские СМИ и OSINT-сообщества публикуют различные версии причин случившегося.

Что известно о взрывах в России?

После взрывов возник пожар, в результате которого загорелись несколько автомобилей. По информации российских телеграм-каналов, инцидент произошел вблизи улицы Космонавтов, 41Б. Также сообщается, что в этом районе сгорел пункт выдачи заказов, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрывы и пожар в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Российские СМИ называют одной из версий происшествия возможную диверсию. После инцидента район усиленно патрулировали сотрудники российской полиции. Правоохранители останавливали автомобили и проводили их досмотр.

Взрывы потрясли Ростов-на-Дону: смотрите видео

По предварительной информации, в результате взрывов пострадавших нет.

Взрывы возле автозаправочной станции в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Напомним, в ночь на 5 августа в российском городе Алексин Тульской области местные жители сообщили о серии взрывов, после которых возник масштабный пожар на территории логистического центра маркетплейса Wildberries. В социальных сетях распространяются видео и фотографии, на которых виден густой дым и пламя, охватившее значительную часть складских помещений.

По словам очевидцев, огонь быстро распространился по территории комплекса. Предположительно, пожар мог нанести объекту значительные разрушения, однако официальной информации о масштабах повреждений пока нет. Инцидент мог быть связан с ночной атакой беспилотников.

Стоит отметить, что большие логистические центры Wildberries обеспечивают обработку и доставку значительных объемов грузов по всей России. Помимо гражданской продукции, через такие складские комплексы могут проходить товары двойного назначения и оборудование, которое потенциально используется для обеспечения российской военной логистики.