Пожар видел весь город: в российском Рыбинске после взрывов загорелись резервуары с горючим
- В Рыбинске, Ярославская область, произошел пожар на резервуарах с горючим, вероятно, из-за атаки неизвестных дронов.
- Горел резервуарный парк в микрорайоне Копаево, принадлежащий ФГКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва.
В России 31 декабря, в канун Нового года, неспокойно было в Рыбинске, что в Ярославской области. Город могли атаковать неизвестные дроны, в результате чего там слышали взрывы, а также вспыхнул пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское издание ASTRA, а также телеграмм-каналы Exilenova+ и Supernova+.
Что могли атаковать в Рыбинске 31 декабря?
О взрывах в Рыбинске стало известно после 8:00 по киевскому времени. В сети писали, что под атакой неизвестных беспилотников мог быть микрорайон Копаево.
В микрорайоне Копаево было неспокойно ночью / Видео Exilenova+
Примечательно, что еще в 06:00 губернатор Ярославской области Михаил Евраев писал о беспилотной опасности в регионе. Российский чиновник призвал жителей сохранять спокойствие.
Сначала сообщалось, что поразить могли нефтебазу. В сети распространяли много фото и видео с масштабным пожаром, который образовался в Рыбинске на фоне взрывов.
Масштабный пожар в Ярославской области России 31 декабря / Фото с телеграм-каналов Exilenova+ и Supernova+
Возгорание не прекратилось и уже после того, как в городе наступила светлая часть суток. В небо продолжает подниматься черный густой дым.
Черный густой дым в Рыбинске: смотрите видео
Возгорание в Ярославской области продолжилось и в светлую часть суток / Видео Supernova+
Очевидцы заявили, что горели резервуары с топливом. В конце концов журналисты ASTRA геолоцировали несколько кадров с места и пришли к выводу, что вспыхнул резервуарный парк в микрорайоне Копаево в Рыбинске.
В Копаево мог вспыхнуть резервуарный парк / Видео Exilenova+
Согласно открытым данным, там расположена ФГКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва. Это федеральное государственное казенное учреждение, входящее в систему Росрезерва (Федерального агентства по государственным резервам) России. Сам объект предназначен для хранения топлива.
Под ударом могла оказаться ФГКУ "Комбинат "Темп"" в Рыбинске / Фото ASTRA
Интересно, что минобороны России ничего не сообщало о якобы сбитых дронах в Ярославской области. Вражеское министерство писало, что в течение прошлой ночи дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА:
- 56 дронов якобы были над акваторией Черного моря;
- 9 – над Брянской областью;
- 8 – над Липецкой областью;
- 5 – над Краснодарским краем России;
- 8 – над временно оккупированным Крымом.
Еще кадры с сильным пожаром в Рыбинске / Видео Supernova+
Пока россияне не потушили огонь в Копаево / Видео Supernova+
Шумно ночью 31 декабря было и в Туапсе
В ночь на 31 декабря дроны атаковали Туапсе в Краснодарском крае. Там было слышно около двух десятков взрывов.
В результате обстрела возник пожар на Туапсинском НПЗ. Этот нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим в России и может перерабатывать 12 миллионов тонн нефти в год.
В конце концов осведомленные источники сообщили 24 каналу, что НПЗ в Туапсе поразило ГУР МО. Кроме того, украинская разведка отработала по нефтяному терминалу в этом населенном пункте страны-агрессора.