О каком важном нюансе свидетельствуют новые взрывы в бухте Севастополя

Интересное замечание по поводу очередного инцидента в бухте Севастополя.

В Крыму у врага есть ограниченные возможности

Начиная с 29 октября 2022 года в бухте Севастополя время от времени происходят разного рода инциденты. Это лишь подтверждает факт, что освобождение полуострова Крыма с каждым днем становится все ближе.

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Оккупанты этому никак не помешают. В это утро 2 беспилотных надводных аппарата пытались прорваться в бухту Севастополя. После 29 октября 2022 года оккупанты сделали определенные выводы и раскинули боновые заграждения, создав препятствия для беспилотных надводных аппаратов. Очевидно, что ряд недавних инцидентов, кроме выполнения сопутствующего задания, больше касается разведки.

В общем, это вполне нормальное явление, когда проводится прощупывание обороны противника и определение его уязвимых зон с помощью, скажем так, разведки боем. Но сегодняшний инцидент продемонстрировал еще одну очень важную деталь относительно уровня безопасности россиян в Севастополе.

Россияне не смогли за прошедшие полгода с момента последнего инцидента обеспечить достаточную безопасность стратегическому объекту – бухте, посредством обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов на безопасном расстоянии... 50 километров? 20 километров? 10 километров? Нет!

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Российские оккупанты по-прежнему могут противодействовать таким инцидентам в непосредственной близости от зоны риска и не дальше. Это лишь свидетельствует об их ограниченных возможностях безопасности. А в перспективе они этого не могут обеспечить.