В Севастополе вблизи аэропорта Бельбек слышали взрывы: оккупанты говорят о "работе ПВО"

Во временно оккупированном Севастополе возле аэропорта Бельбек ночью 24 октября прогремели взрывы. Россияне также писали, что работает их противовоздушная оборона.

Об этом писали российские СМИ. До этого оккупанты жаловались о "массированной атаке беспилотниками".

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Что известно о взрывах возле Севастополя и Бельбека

Взрывы во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели после 01:10. Сначала о них писали местные телеграм-каналы, а впоследствии подтвердила и оккупационная власть.

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", очевидцы также писали и о "работе ПВО" в Балаклаве, что вблизи города. Также громкие звуки прогремели и возле аэропорта Бельбек, что также недалеко от Севастополя.

Впоследствии так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что "работала ПВО", а также отметил, что "все службы приведены в боевую готовность".

По данным оккупанта, военные на значительном удалении от берега над акваторией Черного моря якобы уничтожили 1 ракету. По предварительным данным, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Интересно, что местные отмечали, как российский "Панцирь" стрелял из района Ялтинского кольца. Это чуть дальше от самого Севастополя.

В "Крымском ветре" также со ссылкой на подписчиков пишут, что от Балаклавы и до центра Севастополя было слышно два взрыва, а в районе аэродрома Бельбек слышали три взрыва. Поэтому что-то здесь точно не сходится, и, очевидно, где-то таки мог быть прилет.

К слову, россияне жаловались о "массированную атаку беспилотниками" на Крым еще вечером 23 октября. Дроны якобы фиксировали вблизи Симферополя, Евпатории, Саков и западного побережья полуострова.