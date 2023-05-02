Существенная потеря логистики, – в ВСУ отреагировали на "хлопок" на нефтебазе в Севастополе

На днях во временно оккупированном Севастополе раздались 2 мощных взрыва – прилетело по нефтебазе в Казачьей бухте. В Вооруженных Силах Украины прокомментировали "хлопок".

"Хлопок" в Севастополе привел к существенной потере логистики россиян. Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Из-за взрывов в Севастополе у россиян проблемы с логистикой

По словам Гуменюк, перед тем, как начинать какие-то активные действия ВСУ, необходимо истощить врага, лишить логистики и стабильного обеспечения по всем направлениям – от личного состава до запасов горюче-смазочных и ремонтных.

Мы продолжаем эту работу. За прошедшие сутки также есть попадание в наблюдательные пункты, места расположения вражеской техники и личного состава,

– отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что такой "хлопок" подрывает не только логистику и присутствие врага, но и морально-психологический дух.

"Хлопок" в Севастополе: что известно