Существенная потеря логистики, – в ВСУ отреагировали на "хлопок" на нефтебазе в Севастополе
На днях во временно оккупированном Севастополе раздались 2 мощных взрыва – прилетело по нефтебазе в Казачьей бухте. В Вооруженных Силах Украины прокомментировали "хлопок".
"Хлопок" в Севастополе привел к существенной потере логистики россиян. Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Из-за взрывов в Севастополе у россиян проблемы с логистикой
По словам Гуменюк, перед тем, как начинать какие-то активные действия ВСУ, необходимо истощить врага, лишить логистики и стабильного обеспечения по всем направлениям – от личного состава до запасов горюче-смазочных и ремонтных.
Мы продолжаем эту работу. За прошедшие сутки также есть попадание в наблюдательные пункты, места расположения вражеской техники и личного состава,
– отметила она.
Гуменюк подчеркнула, что такой "хлопок" подрывает не только логистику и присутствие врага, но и морально-психологический дух.
"Хлопок" в Севастополе: что известно
- 29 апреля около 4:20 во временно оккупированном Севастополе раздались 2 мощных взрыва. Как оказалось, прилетело по нефтебазе в Казачьей бухте – там начался масштабный пожар.
- Россияне успели заявить, что бухту атаковали "украинские беспилотники", а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских.
- Кстати, после этого российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск – вдруг они хотят съездить к себе домой отдохнуть.
- К тому же теперь россияне не заходят в Севастопольскую бухту, где они заправляли свои судна. Они боятся, что там их корабли может поразить украинское оружие.
- В Генштабе ВСУ заявили, что после инцидента начали распространяться разговоры, что на самом деле российское ПВО не способно обеспечить оборону стратегических объектов.