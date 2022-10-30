"Пощечина, которую получили по заслуге": эксперт о повреждении кораблей ЧФ в Севастополе

В результате "хлопка" в Севастополе, который произошел 29 октября, удалось повредить несколько российских кораблей. Это – прекрасная пощечина. Оккупанты получили по заслуге.

Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, россияне начали распространять циничные заявления, что якобы корабли в этой бухте были привлечены к зерновому коридору. Это особенно возмутительно.

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Россияне понимают только силу

Как отмечает Ягун, оккупанты думали, что Украина "проглотит" постоянные запуски ракет, которые оккупанты выполняют с кораблей в Черном море.

Это столь циничное заявление. Они выходят в море под прикрытием зерновых караванов, обстреливают наши города и хотят, чтобы мы просто закрыли на это глаза, потому что там зерно идет? Такого не будет. Это – пощечина, которую они получили по заслуге,

– отметил Ягун.

Он напомнил, как на следующий день после подписания зернового соглашения оккупанты обстреляли ракетами портовое оборудование в Одессе. С россиянами нужно действовать жестко, ведь они понимают только язык силы.

Россиянам дали пощечину в Севастополе, – Ягун: смотрите видео

Взрывы в Севастополе: коротко