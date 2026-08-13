Об этом сообщают местные телеграм-каналы, паблики Exilenova+, "Крымский ветер" и руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Как прошла ночь на ВОТ и в России 13 августа?

После полуночи 13 августа так называемый губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе произошло временное отключение электроэнергии в результате "массированной атаки беспилотников ВСУ" на объекты энергетической инфраструктуры.

Оккупант заявил, что в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые расчеты якобы отражали воздушный налет.

"В городе действует особый режим, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам", – написал Развожаев.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что дроны двигались в направлении Балаклавской ТЭС. Также пролет БПЛА слышали над Симферополем и Бахчисарайским районом.

Мобильные огневые группы пытаются сбить дроны над Севастополем / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

В районе Таврической ТЭС была слышна стрельба. В 03:33 работу вражеской ПВО слышали в районе аэродрома "Гвардейское",

К утру электроснабжение в Севастополе восстановилось очень неравномерно.

Также неспокойно было и в оккупированном Мариуполе, что в Донецкой области. Сообщалось, что город подвергался массированной атаке беспилотников, там также возник пожар.



В Мариуполе в результате атаки возник пожар / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко отметил, что, вероятно, в Мариуполе снова была поражена электроподстанция, но не исключено и другое. Предварительно также есть попадание в место стоянки грузового автотранспорта.



В Мариуполе могли поразить электроподстанцию / Фото с телеграм-канала Петра Андрющенко

Кроме того, местные жители писали о сильных взрывах в районе "Азовстали" и масштабном отключении электричества в Мариуполе. Также о перебоях со светом сообщают в Бердянске, Мелитополе, Геническе и Севастополе.

Где фиксировалась работа ПВО в России и на оккупированных территориях?

Петр Андрющенко также указал, где ночью 13 августа фиксировалась работа ПВО.

Среди населенных пунктов были:

23:52 – Борисоглебск, Воронежская область;

00:25 – Каменский район / Донецк, Ростовская область;

00:39 – Донецк, Ростовская область;

03:01 – МО Анапа, Краснодарский край;

03:13 – Красносулинский район, Ростовская область;

03:24 – Красносулинский район, Ростовская область;

03:44 – Калуга, Калужская область;

04:11 – Орловский район, Орловская область;

04:43 – Сочи, Краснодарский край;

04:54 – Сочи, Краснодарский край.

География ночных событий довольно обширна: от Воронежской и Ростовской областей через Краснодарский край до Калужской и Орловской областей. Наиболее продолжительная активность фиксировалась на юге – в Ростовской области и Краснодарском крае. Отдельно стоит отметить последовательную работу ПВО в районе Сочи уже под утро,

– подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны провели атаку на ряд целей на временно оккупированных территориях. Под ударами оказались объекты в районе Еленовки в Крыму, Мариуполя в Донецкой области и Марьевки в Луганской области.