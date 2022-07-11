Почему украинская "бавовна" в тылах врага связала ему руки

Меня здесь недавно спрашивали, как удары по составам с БК и топливом влияют на темпы подготовки и проведения наступления? Чтобы не повторяться, отвечаю...

Восемь просчитанных ходов

1. Наступательные действия (любой формы) пожирают боеприпасы и топливо в невероятных количествах и объемах… То есть их нужно много, очень много. Особенно когда твоя арта не точная, а "массированная". Это также справедливо и в отношении топлива и вообще горюче-смазочных материалов, которые расходуются в наступлении в значительно больших объемах, чем в обороне.

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2. Таким образом становится понятно, что вести это самое наступление можно лишь в том случае, когда подача этих боеприпасов и топлива налажена бесперебойно, ритмично и в достаточных объемах. Если нет, то ваша арта приумолкает, а потом вообще замолкает. Танки остаются с 6 – 10 снарядами в боеукладке и сухими баками и т.д.

3. В современной российской армии подача всего этого организована комбинированным способом. На стратегическом и оперативном уровнях это – железнодорожная сеть (вот почему российское командование так упорно и оперативно стремится восстанавливать в своих тылах, на оккупированных наших территориях, всю железнодорожную инфраструктуру – я насчитал по крайней мере три вражеских железнодорожных бригады, упорно работающих по этому вопросу).

Ниже на тактическом уровне автотранспорт. Но есть два нюанса:

нужны пункты перевалки (да, это и есть те же базы и склады) для складирования выгруженного из эшелонов и распределения его по "подразделениям, частям и в отдельных случаях - соединениям".

Для этого дела также нужно много автотранспорта. В том числе – специализированного, особенно в части поставки горюче-смазочных материалов. А с автотранспортом в российском воинстве всегда были традиционные траблы.

4. Зная эти все особенности своей системы материально-технического обеспечения, российское военное командование стремится практически при любом планировании любых наступательных действий максимально близко подтянуть сеть к боевым порядкам своих ударных группировок. И еще ближе расположить к ним все эти базы и склады "текущего обеспечения", а также те, где все это можно накопить для массированного, сиюминутного использования в случае острой необходимости, которой бесспорно является момент перехода в наступление.

5. Делается это с целью существенного сокращения так называемого "плеча подвоза". То есть расстояния, на которое необходимо подать тот или иной предмет материально-технического обеспечения в подраздел "точки перевалки".

Это позволяет значительно сократить время с момента выдачи "с точки перевалки" боеприпаса, тонны горючки, сотни банок тушенки и т.д. до самого момента использования в самом подразделении. И избежать таких моментов, когда наливник сжигает больше топлива на свое перемещение, чем доставляет собственно в подразделения (достаточно частое, кстати, явление в войсках в реальных боевых условиях, когда нет возможности забросить предметы материально-технического обеспечения в подраздел из "близко расположенной точки обеспечения").

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6. Все эти особенности организации и функционирования системы материально-технического обеспечения российской армии известны не только самим российским генералам, но и их украинским коллегам, многие из которых обучались по тем же программам. Поэтому думаю, что мысль о том, как тормозить подготовку очередного "широкомасштабного" наступления россиян, в украинских штабах родилась уже давно. Для реализации этой идеи не хватало одного, но главного – соответствующего инструмента…

7. И вот когда инструмент в ВСУ появился, идею реализовали. "Хлопок" по тылам противника (а именно – по составам и базам его материально-технического обеспечения) начал распространяться и разрастаться. Что сразу, скажем так, начало "очень отрицательно" сказываться как на уровне "текущего обеспечения" подразделений противника, так и на самом процессе накопления запасов предметов материально-технического обеспечения, необходимых для продолжения наступления.

8. Да, противник может несколько "нивелировать" этот негативный эффект. Например, организовав перевалку прямо из эшелонов на грузовики и ими сразу доставляя предметы горюче-смазочных материалов непосредственно в подразделы. Но, как обычно, есть нюансы.

Четыре убийственных "но" для оккупантов

Во-первых, это все равно объективно увеличивает тот же "плечий подвоз" со всеми вытекающими последствиями.

Во-вторых, где ск*ко, набрать столько автотранспорта, когда его, бл*, и так не хватает, чтобы таскать минометы, пушки и прочие "полезные штуки" непосредственно в войсках? Самосвалами, зерновозами или бусиками возить все это? Это с танками и другими ББМ проблем нет, а у России традиционно с автотранспортом были проблемы. Тем более сейчас, когда автопром практически стал.

В-третьих, хранить, например, снаряды или топливо непосредственно в эшелонах на ближайших станциях чревато последствиями. Потому что сегодня прилетело по составу на КамАЗ-центре, а завтра вполне может прилететь и по самому эшелону на станции. В таком случае потеря дефицитных снарядов, топлива, запасных частей (нужно подставить) будет еще более ощутимой и объемной.

В-четвертых, и кто сказал, что тыловые колонны со снабжением "уже в безопасности"? Ведь они в ходе своего перемещения объективно приближаются к линии фронта, а значит, попадают в зону действия куда большего количества средств поражения противника, чем у себя в глубоком тылу. При этом обнаружить и поразить их становится гораздо легче, чем где-то в оперативном тылу.

В этом вопросе надо понимать, что все меры, которыми командование войск противника сможет "демпфировать" последствия ударов по своим тыловым базам и составам, здесь и сейчас носят лишь временный характер. Выстроить эффективную и действенную систему материально-технического обеспечения, способную организовать действительно качественную подготовку к очередному наступлению, противник сможет только через некоторое время.

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Переломный момент

Резюмируем. Тот, кто спланировал и организовал этот самый массовый удар по объектам российской системы материально-технического обеспечения войск в их тылах – очень грамотный чувак. Однако и тот, кто добился своевременного снабжения "соответствующего инструмента" для реализации этого "бада-бума", достоин не меньшей похвалы.

Скажу больше, в стратегическом отношении это действие сейчас еще немногие способны понять и оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода этой войны. Из-за такого фактора, как время, выигрыш которого для украинского командования, очевидно, именно сейчас просто неоценим.

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