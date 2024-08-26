Взрывы слышали в Житомире и Ровно

Россия впервые за долгое время массированно атаковала Украину. В частности, под ударом оказались Ровно и Житомир.

Утром 26 августа взрывы слышали во многих украинских городах. Также они прогремели в Ровно и Житомире.

Смотрите также Будет стоить им дорого, – у Зеленского прокомментировали массированную атаку по Украине

Россия атакует Украину

О взрывах в Ровно и Житомире сообщили корреспонденты Общественного. Пока известно немного деталей относительно этого. В частности, местные власти обоих регионов пока не комментировали это.

В то же время в Житомире есть перебои с водоснабжением из-за обесточивания в результате удара.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.