Взрывы слышали в Житомирской и Одесской областях: возможна работа ПВО

Российские захватчики пытаются погрузить наше государство в тотальную тьму и выпускают десятки ракет по украинским городам. Однако на страже неба ПВО – она ликвидирует вражеские воздушные цели, в частности, в Житомирской и Одесской областях.

Утром 29 декабря, около 08:00, карта Украины стала красной от сообщений о воздушных тревогах. Вскоре стало известно, что оккупанты запустили ракеты на Житомир и Одессу, однако их сбили системы противовоздушной обороны.

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Что известно о взрывах

В 08:43 глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко констатировал, что зафиксирован пролет ракет над небом региона, однако воздушная цель врага уже успешно сбила ПВО. Кроме того, он призвал оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

А вот представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал в своем телеграм-канале сообщение ДТЭК, что в области применимы экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов, и призвал верить в украинскую ПВО.

В то же время глава ОВА Одесщины Максим Марченко написал, что россияне совершают очередной массированный ракетный удар по Украине, попросил граждан не комментировать работу ПВО и ждать официальных сообщений.