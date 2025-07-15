Взрывы слышны в Киевской области: враг атакует дронами

Вечером 15 июля россияне в очередной раз атакуют Киевскую область беспилотниками. В регионе работают силы ПВО по вражеским целям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке?

В областной военной администрации сообщили, что по вражеским целям в Киевской области работают силы ПВО. Российские оккупанты обстреливают Украину беспилотниками.

Там призвали украинцев не фотографировать и не снимать работу наших защитников и не пренебрегать правилами безопасности – оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В то же время Россия атакует другие регионы Украины. В частности, о взрывах сообщили жители Днепра. По данным Воздушных сил, на город двигались несколько дронов.

Также россияне терроризировали Харьков. Там прозвучала серия взрывов.

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