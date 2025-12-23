Взрывы слышны возле Ровне: ПВО отражает атаку "Шахедов"

Продолжается массированная воздушная атака на Украину. Ударные БпЛА достигли Ровненской области.

О работе там ПВО сообщили местные сообщества, в частности "Ровно Главное". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Украина под массированной атакой "Шахедов": куда направляются вражеские цели

Взрывы в Ровненской области 23 декабря: что известно?

Воздушную тревогу в Ровненской области, а именно в Ровненском районе, объявили в 04:14. Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщали о многих "Шахедах", которые летели на Запад Украины в это время.

До самого города Ровно приближались около 6 БпЛА российской армии. В 04:56 местные сообщили в социальных сетях о звуках взрывов. А сообщества в телеграмме уточнили, что Противовоздушная оборона уже сбивает дроны.

В течение ночи взрывы слышали также в Сумской области. Тамошняя ОВА сообщила о последствиях в районах Шостки и Конотопа, в частности перебои с электроснабжением.

Что стоит знать о массированной воздушной атаке 23 декабря?