Взрывы слышны возле Ровне: ПВО отражает атаку "Шахедов"
- ПВО отражает атаку "Шахедов" в Ровненской области, объявлена воздушная тревога.
- Продолжается массированный воздушный удар по Украине, есть угроза ракетного обстрела.
Продолжается массированная воздушная атака на Украину. Ударные БпЛА достигли Ровненской области.
О работе там ПВО сообщили местные сообщества, в частности "Ровно Главное". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология атаки Украина под массированной атакой "Шахедов": куда направляются вражеские цели
Взрывы в Ровненской области 23 декабря: что известно?
Воздушную тревогу в Ровненской области, а именно в Ровненском районе, объявили в 04:14. Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщали о многих "Шахедах", которые летели на Запад Украины в это время.
До самого города Ровно приближались около 6 БпЛА российской армии. В 04:56 местные сообщили в социальных сетях о звуках взрывов. А сообщества в телеграмме уточнили, что Противовоздушная оборона уже сбивает дроны.
В течение ночи взрывы слышали также в Сумской области. Тамошняя ОВА сообщила о последствиях в районах Шостки и Конотопа, в частности перебои с электроснабжением.
Что стоит знать о массированной воздушной атаке 23 декабря?
- Россия подняла в воздух более десяти стратегических бомбардировщиков, это разные типы самолетов, например Ту-95МС и Ту-160.
- Поэтому возможны пуски крылатых ракет, и их может быть много. В море также есть по меньшей мере два носителя "Калибров".