Это глубокий тыл: в Луганской области раздаются мощные взрывы – зрелищные видео "хлопка"
Источник:Денис Казанский
Временно оккупированную Луганщину посетил "хлопок" поздно вечером 7 июля. По имеющимся данным, ярко горит и детонирует боекомплект в Суходольске.
Сетью уже распространяется немало видео, на которых можно увидеть яркое зарево. Также ролики сопровождаются изумленными возгласами очевидцев. Такого они не видели – это точно.
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На Луганщине развлекается "Бавовнятко"
Журналист Денис Казанский отметил, что в Суходольске "как шаг доброй воли, демилитаризовался склад селитры". По его словам, сильные взрывы слышат жители Сорокиного и Молодогвардейска.
В Суходольске ярко пылает: смотрите видео
Это глубочайший тыл. Туда еще не прилетали. Кажется, снарядный голод в русской армии в ближайшее время немного усилится.
– говорит Казанский.
Очевидцы шокированы "хлопком": смотрите видео 18+ (нецензурная лексика)
В Суходольске ярко пылает: смотрите видео
Очевидцы сняли взрывы в Суходольске: смотрите видео
Он также отметил, что в Суходольске "настоящий конец света". По его словам, там уничтожить удалось очень большой склад. Собственно журналист подчеркнул, что последний раз такое фиксировали летом 2022 года, когда наши защитники только начали работать с HIMARS.
"Хлопок" цветет также в Макеевке
- В оккупированной Макеевке Донецкой области также крайне беспокойно оккупантам. За последние несколько дней там очень активно расцветал "хлопок". Соответствующими сообщениями пестрят местные телеграмы.
- Второй взрыв за 6 июля слышали около 16 часов. Жители заявили, что в населенном пункте мог случиться прилет. Собственно, через несколько секунд на месте попадания в небо взвился черный столб дыма. Известно, что видели его из всех районов города.
- Но это еще не все. Этот самый черный столб дыма могли увидеть и в соседних населённых пунктах. Кадры, выложенные в сеть, демонстрируют, что очевидцы созерцали "хлопок" также в поселке Ханженково.
- Заметим, что пока неясно, куда попали в Макеевку. Также неизвестно, есть ли разрушения или пострадавшие. Добавим, что Вооруженные Силы не заявляли о своей причастности к "хлопку".
- Возможно, в последней или будущей статистике потерь врага можно будет увидеть результаты работы "Бавовнятка" в Макеевке. Теперь можем заметить, что в течение 6 июля на тот свет отправили 510 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения – 232 810 бойцов так называемой "второй армии мира".