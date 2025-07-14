Россия обстреляла Сумской национальный аграрный университет: пострадали работники вуза

Российская армия утром 14 июля обстреляла Сумы. Вследствие этого в городе повреждения получил Сумской национальный аграрный университет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ректора Сумского национального аграрного университета Игоря Коваленко и ГСЧС Сумской области.

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Что известно об обстреле врагом СНАУ?

Игорь Коваленко рассказал, что утро 14 июля стало непростым испытанием для Сумского национального аграрного университета. Здание, в котором расположены учебные и административные помещения, получило повреждения в результате атаки вражеских беспилотников.

К счастью, погибших нет. Шестеро технических работников получили травмы из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь,

– подчеркнул ректор вуза.

Последствия обстрела Сумского национального аграрного университета / Фото "Кордон.Медиа" и Сумской ОВА

Он также отметил, что, несмотря на все вызовы, СНАУ продолжает работать в городе Сумы.

"Наши стены – это не только кирпич и бетон. Это – люди. Их устойчивость, профессионализм и способность поддерживать друг друга – то, что держит университет сильным даже в самые тяжелые времена", – резюмировал Коваленко.

В ГСЧС добавили, что обстрел произошел около 11 часов. Спасатели немедленно прибыли на место и начали обследование территории.

Меньше чем за час враг повторно ударил по месту, где работали сотрудники ГСЧС. Спасатели успели перейти в более безопасное место,

– отметили в службе.

Россияне повторно атаковали СНАУ, когда там работали спасатели / Фото ГСЧС Сумщины

В ГСЧС отметили, что, несмотря на высокую пожарную нагрузку и сложную ситуацию с безопасностью, спасатели ликвидировали все очаги горения.

К слову, ранее в Сумской ОВА сообщали, что 14 июля российский беспилотник атаковал учебное заведение в Сумской общине. Впоследствии оккупанты нанесли еще 2 ударов, один из них по медучреждению.