В Сумах прогремели взрывы: враг атакует область дронами

Вечером 14 марта жители Сум сообщили о взрывах в городе. В обалсти фиксировали вражеские дроны-камикадзе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Россияне атакуют Сумы

Российская армия запустила по Украине "Шахеды". Очередной вечер, когда украинцы слышат взрывы в городах и селах. Около 21:28 враг атаковал Сумы. Там прозвучала серия взрывов.

Для Сумской области существовала угроза применения ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА,

– говорилось в сообщении.

Противовоздушная оборона области работала по группе вражеских дронов, из-за чего, вероятно, и раздавались взрывы. Как сообщают сумчане, их было по меньшей мере три.

Сейчас о возможных последствиях атаки вражескими БпЛА не сообщается. Жителей призывают не снимать работу ПВО и не публиковать в сети информацию о сбивании.

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Напомним, вечером 14 марта россияне атаковали баллистикой Кривой Рог. Враг запустил ракеты "Искандер" из Крыма. В результате обстрела в некоторых районах города пропал свет, повреждены дома. Известно, что есть несколько пострадавших жителей.