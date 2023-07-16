Ночью в Сумах раздавались мощные взрывы: в ОВА рассказали о ситуации в городе

Россияне снова обстреляли Сумскую область. В Сумской ОВА рассказали о ситуации на пограничных и прокомментировали мощные взрывы в Сумах.

Ночью в Сумской области прогремели взрывы еще до объявления воздушной тревоги. ОВА сообщили, что именно эти взрывы для мирных жителей не несли угрозы.

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Что известно о ночных взрывах в Сумах

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сказал, что взрывы, которые прогремели ночью в Сумах и Сумской области, никому не угрожали. Однако о них не очень-то можно говорить.

Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают. Потому сохраняем информационную тишину. Скажу одно: Спасибо нашим защитникам!

– сказал Артюх.

Мэр Сум Александр Лысенко сказал, что на территории общества никаких разрушений и повреждений после ночных событий не зафиксировано. Все городские службы работали в усиленном режиме.

Будь опасность для сумчан – сразу бы сообщил. Спасибо нашим защитникам и защитницам! И не пренебрегаем воздушными тревогами,

– заявил он.

Кроме этого, ночью враг таки обстрелял пограничники Сумской области.

Какая ситуация в Сумской области

Ночью и утром российские захватчики совершили 8 обстрелов приграничья Сумской области – было зафиксировано 82 взрыва. Обстрелы провели по Эсманской, Хотинской, Юнаковской, Дружбовской общинах:

По Юнаковской общине оккупанты произвели минометный обстрел (4 взрыва).

По Эсманской общине – гранатометный АГС обстрел (30 взрывов).

По Дружбовской общине – враг бил из минометов (12 взрывов).

По Хотинской общине совершен минометный обстрел (14 взрывов).

К счастью, обошлось без потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.