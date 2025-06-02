Враг ударил по предприятию и жилому сектору в Сумах, есть раненые

Утром понедельника, 2 июня, Россия в очередной раз атаковала Украину. В частности, около 10:15 взрывы прогремели в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Зафиксировано попадание в объекты промышленной инфраструктуры и в жилом секторе.

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Что известно о последствиях атаки

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 08:47 до 11:42. Тип использованного россиянами оружия сейчас устанавливают.

В результате вражеского обстрела Сумской общины осколочные ранения получили 57-летняя и 43-летняя женщины, им оказывают медицинскую помощь.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются,

– говорится в сообщении ОВА.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, утром 2 июня противник также атаковал предприятие в Черниговской области. Там начался масштабный пожар площадью 6 800 квадратных метров, который ликвидировали работники ГСЧС.