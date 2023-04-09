Предварительно, наши защитники попали в расположение российских террористов. Куда именно – пока неизвестно.

Обратите внимание Враг разместил там ремонтную базу военной техники, – Федоров о новом "хлопке" в Мелитополе

В Токмаке раздавались мощные взрывы

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, 6 громких взрывов прогремели в районе временно оккупированного Токмака.

Наша ива кацапов бьет,
– пошутил городской голова.


Место, где раздавались взрывы на Запорожье / Карта

Партизанское движение "Атеш" сообщает, что в Токмаке "очень хорошая прожарка оккупантов".

Что ж, столь хорошие новости очень радуют украинцев. Надеемся, российские захватчики понесли безумные потери как в живой силе, так и технике.

На Запорожье за две недели уничтожили 15 расположений оккупантов

До этого Федоров рассказывал, что в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов – из них 7 в Мелитополе. Взрывы дважды раздавались на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

Другие расположения были уничтожены в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.

Кстати, в общем "вторая армия мира" уже потеряла 178 150 оккупантов. Потери в технике:

  • танков – 3 636 единиц,
  • боевых бронированных машин – 7 024 единиц,
  • артиллерийских систем – 2 740 единиц,
  • РСЗО – 533 единиц,
  • средств ПВО – 282 единицы,
  • самолетов – 307 единиц,
  • вертолетов – 292 единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
  • крылатых ракет – 911 единиц,
  • кораблей – 18 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единиц,
  • специальной техники – 309 единиц.