Попередньо, наші захисники влучили у розташування російських терористів. Куди саме – поки невідомо.
Зверніть увагу Ворог розмістив там ремонтну базу військової техніки, – Федоров про нову "бавовну" в Мелітополі
У Токмаку лунали потужні вибухи
Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, 6 гучних вибухів прогриміли у районі тимчасово окупованого Токмака.
Наша верба кацапів б’є,
– пожартував міський голова.
Місце, де лунали вибухи на Запоріжжі / Карта
Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що у Токмаці "дуже хороша прожарка окупантів".
Що ж, такі гарні новини дуже радують українців. Сподіваємось, російські загарбники зазнали шалених втрат як у живій силі, так і техніці.
На Запоріжжі за два тижні знищили 15 розташувань окупантів
До цього Федоров розповідав, що у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 у Мелітополі. Вибухи двічі лунали на аеродромі і тричі на локомотивному депо.
Інші розташування було знищено у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного та Молочанська.
До речі, загалом "друга армія світу" вже втратила 178 150 окупантів. Втрати у техніці:
- танків – 3 636 одиниць,
- бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,
- артилерійських систем – 2 740 одиниць,
- РСЗВ – 533 одиниць,
- засобів ППО – 282 одиниці,
- літаків – 307 одиниць,
- гелікоптерів – 292 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,
- крилатих ракет – 911 одиниць,
- кораблів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,
- спеціальної техніки – 309 одиниці.