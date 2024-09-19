Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что количество таких ударов будет увеличиваться. Впрочем это не означает, что Украине больше не нужно западное дальнобойное оружие и разрешение на его использование по России.

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Какую задачу должны выполнить удары вглубь России

Советник главы ОПУ заметил, что нельзя говорить об инструментах, которые использовала Украина для атаки. Впрочем количество таких ударов точно увеличится.

Относительно разрешений, то вопрос заключается в систематизации и масштабировании различных атак по инфраструктуре войны, которая расположена на расстоянии 100, 200, 300 километров. Есть инструменты, которые смогут работать на таком расстоянии.

Надо существенно увеличить разрушение инфраструктуры войны, которая расположена непосредственно у линии фронта, у государственной границы с Украиной. Все там уничтожили и в России нет ресурса,

– отметил Михаил Подоляк.

Использование дальнобойного оружия будет модерировать Генеральный штаб. Но прежде всего нужно иметь это вооружение. Поэтому Украина постоянно говорит, что надо очень много системных ударов, чтобы российские склады взрывались, чтобы все работало как большая система. Не стоит думать по какому инструменту есть ограничения, а по какому – нет.

Нужно четко определить, что Россия является агрессором с большим ресурсом, для того, чтобы эффективно противостоять ей, необходимо как можно больше бить по инфраструктуре войны, которая расположена на ее территории – независимо от расстояния,

– подчеркнул Подоляк.

Этих атак должно быть настолько много, чтобы россияне были шокированы, чтобы у них была паника. Это единственный инструмент социального давления на Россию. Тогда мы увидим там социальные проявления, которые нам нужны.

Когда Украину упрекают, что она "сама ничего не делает", это не так. Делает Украина, и это все видят. Есть инструменты, которыми она наносит достаточно болезненные удары по территории России,

– добавил советник председателя ОПУ.

Однако вопрос в том, какая территория России? Какое количество там милитарных объектов, военной инфраструктуры? Сопоставимо ли с этим производство Украины? Более того, еще есть дополнительные склады, которые обустраиваются под северокорейские и иранские инструменты.

"Не сможет Украина да и любая другая страна – Франция, Германия и т.д. – работая сам на сам, все это уничтожить. Только коллективно, коллегиально мы сможем это сделать. Поэтому надо отменить все неформальные запреты и предоставить гораздо больше дальнобойного ресурса, который будет работать на разной глубине", – подытожил Михаил Подоляк.