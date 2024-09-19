Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що кількість таких ударів буде збільшуватися. Втім це не означає, що Україні більше не потрібна західна далекобійна зброя та дозвіл на її використання по Росії.

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Яке завдання мають виконати удари вглиб Росії

Радник голови ОПУ зауважив, що не можна говорити про інструменти, які використала Україна для атаки. Втім кількість таких ударів точно збільшиться.

Щодо дозволів, то питання полягає в систематизації та масштабуванні різних атак по інфраструктурі війни, яка розташована на відстані 100, 200, 300 кілометрів. Є інструменти, які зможуть працювати на такій відстані.

Треба суттєво збільшити руйнацію інфраструктури війни, яка розташована безпосередньо біля лінії фронту, біля державного кордону з Україною. Все там знищили і в Росії немає ресурсу,

– зауважив Михайло Подоляк.

Використання далекобійної зброї модеруватиме Генеральний штаб. Але насамперед потрібно мати це озброєння. Тому Україна постійно говорить, що треба дуже багато системних ударів, щоб російські склади вибухали, щоб все працювало як велика система. Не варто думати по якому інструменту є обмеження, а по якому – ні.

Потрібно чітко визначити, що Росія є агресором з великим ресурсом, для того, щоб ефективно протистояти їй, необхідно якнайбільше бити по інфраструктурі війни, яка розташована на її території – незалежно від відстані,

– наголосив Подоляк.

Цих атак має бути настільки багато, щоб росіяни були шоковані, щоб в них була паніка. Це єдиний інструмент соціального тиску на Росію. Тоді ми побачимо там соціальні прояви, які нам потрібні.

Коли Україні закидають, що вона "сама нічого не робить", це не так. Робить Україна, і це всі бачать. Є інструменти, якими вона завдає достатньо болючі удари по території Росії,

– додав радник голови ОПУ.

Однак питання в тому, яка територія Росії? Яка кількість там мілітарних об'єктів, військової інфраструктури? Чи зіставне з цим виробництво України? Ба більше, ще є додаткові склади, які облаштовуються під північнокорейські та іранські інструменти.

"Не зможе Україна та і будь-яка інша країна – Франція, Німеччина тощо – працюючи сам на сам, все це знищити. Тільки колективно, колегіально ми зможемо це зробити. Тому треба скасувати всі неформальні заборони і надати набагато більше далекобійного ресурсу, який працюватиме на різній глибині", – підсумував Михайло Подоляк.