Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок. Детонация зерновой пыли не могла бы повлечь за собой разрушение 13 элеваторов из 16.

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"Говорить о том, что это случайность – довольно сложно. Плюс к этому, вчера произошел пожар на одном из химзаводов в Турции, тоже очень мощный. Все это напоминает довольно странную историю и больше похоже на диверсии", – сказал аналитик.

Эрдоган сотрудничает с Россией

Имея возможность контролировать пролив Босфор и Дарданеллы, Реджеп Эрдоган активно сотрудничает с Россией, помогая ей продавать нефтепродукты контрабандным путем.

"Только в июле через пролив Босфор прошло около 200 танкеров российской нефти на сумму 12 – 13 миллиардов долларов, большое количество этой нефти продавалось серым способом, в частности ее перегружают в международных водах для Греции, и конечно, это участникам рынка не очень нравится", – объяснил Валерий Клочок.

Он убежден, что ситуация с зерновым соглашением имеет подобную почву.

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Это выгодно России и Турции

История со взрывом на элеваторах в порту в Турции довольно странная и будет иметь продолжение.

"Кто конкретно за этим стоит, – сказать тяжело, но я не верю, что Россия там не побегала. Вся эта ситуация выгодна сейчас и России, и Турции для восстановления зернового коридора и продления контрабанды зерна и нефти через пролив Босфор", – подчеркнул аналитик.

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