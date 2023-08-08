Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок. Детонация зерновой пыли не могла бы повлечь за собой разрушение 13 элеваторов из 16.
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"Говорить о том, что это случайность – довольно сложно. Плюс к этому, вчера произошел пожар на одном из химзаводов в Турции, тоже очень мощный. Все это напоминает довольно странную историю и больше похоже на диверсии", – сказал аналитик.
Эрдоган сотрудничает с Россией
Имея возможность контролировать пролив Босфор и Дарданеллы, Реджеп Эрдоган активно сотрудничает с Россией, помогая ей продавать нефтепродукты контрабандным путем.
"Только в июле через пролив Босфор прошло около 200 танкеров российской нефти на сумму 12 – 13 миллиардов долларов, большое количество этой нефти продавалось серым способом, в частности ее перегружают в международных водах для Греции, и конечно, это участникам рынка не очень нравится", – объяснил Валерий Клочок.
Он убежден, что ситуация с зерновым соглашением имеет подобную почву.
К взрывам в Турции может быть причастна Россия: смотрите видео
Это выгодно России и Турции
История со взрывом на элеваторах в порту в Турции довольно странная и будет иметь продолжение.
"Кто конкретно за этим стоит, – сказать тяжело, но я не верю, что Россия там не побегала. Вся эта ситуация выгодна сейчас и России, и Турции для восстановления зернового коридора и продления контрабанды зерна и нефти через пролив Босфор", – подчеркнул аналитик.
Что известно о взрывах в Турции
- В турецком порту Дериндже на Севере страны 7 августа прогремел мощный взрыв. Это произошло, когда там загружали судно с зерном. Известно, что в результате этого взрыва пострадали 10 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии.
- В тот же день в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул мощный пожар на химическом заводе. Местные жители слышали, как на территории предприятия раздались взрывы. На место пожара сразу выехали спасатели, начавшие работать над его ликвидацией.
- Представитель главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Украина проверит всю информацию о взрыве на элеваторах. Предполагают, что к взрывам может быть причастна Россия. В разведке подчеркнули, что Турция является страной, активно занимающейся вопросом зернового соглашения. В частности, именно правительство этой страны больше всего призывает Владимира Путина возобновить поставки украинского зерна.