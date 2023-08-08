Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Детонація зернового пилу не могла б спричинити руйнування 13 елеваторів із 16.

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"Говорити про те, що це випадковість – доволі складно. Плюс до того, вчора сталася пожежа на одному з хімзаводів у Туреччині, також дуже потужна. Все це нагадує доволі дивну історію і більше схоже на диверсії", – мовив аналітик.

Ердоган співпрацює з Росією

Маючи можливість контролювати протоки Босфор і Дарданелли, Реджеп Ердоган активно співпрацює із Росією, допомагаючи їй продавати нафтопродукти контрабандним шляхом.

"Лише у липні через протоку Босфор пройшло близько 200 танкерів російської нафти на суму 12 – 13 мільярдів доларів, велика кількість цієї нафти продавалась сірим способом, зокрема її перевантажують у міжнародних водах для Греції, і звісно що учасникам ринку це не дуже до вподоби", – пояснив Валерій Клочок.

Він переконаний, що ситуація із зерновою угодою має подібне підґрунтя.

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Це вигідно Росії і Туреччині

Історія з вибухом на елеваторах у порту в Туреччині є досить дивною і матиме продовження.

"Хто конкретно за цим стоїть, – сказати важко, але я не вірю, що Росія там не побігала. Вся ця ситуація вигідна зараз і Росії, і Туреччині для відновлення зернового коридору і продовження контрабанди зерна і нафти через протоку Босфор", – наголосив аналітик.

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