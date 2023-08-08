Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Детонація зернового пилу не могла б спричинити руйнування 13 елеваторів із 16.
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"Говорити про те, що це випадковість – доволі складно. Плюс до того, вчора сталася пожежа на одному з хімзаводів у Туреччині, також дуже потужна. Все це нагадує доволі дивну історію і більше схоже на диверсії", – мовив аналітик.
Ердоган співпрацює з Росією
Маючи можливість контролювати протоки Босфор і Дарданелли, Реджеп Ердоган активно співпрацює із Росією, допомагаючи їй продавати нафтопродукти контрабандним шляхом.
"Лише у липні через протоку Босфор пройшло близько 200 танкерів російської нафти на суму 12 – 13 мільярдів доларів, велика кількість цієї нафти продавалась сірим способом, зокрема її перевантажують у міжнародних водах для Греції, і звісно що учасникам ринку це не дуже до вподоби", – пояснив Валерій Клочок.
Він переконаний, що ситуація із зерновою угодою має подібне підґрунтя.
До вибухів у Туреччині може бути причетна Росія: дивіться відео
Це вигідно Росії і Туреччині
Історія з вибухом на елеваторах у порту в Туреччині є досить дивною і матиме продовження.
"Хто конкретно за цим стоїть, – сказати важко, але я не вірю, що Росія там не побігала. Вся ця ситуація вигідна зараз і Росії, і Туреччині для відновлення зернового коридору і продовження контрабанди зерна і нафти через протоку Босфор", – наголосив аналітик.
Що відомо про вибухи у Туреччині
- У турецькому порту Деріндже, що на Півночі країни, 7 серпня пролунав потужний вибух. Це сталося, коли там завантажували судно із зерном. Наразі відомо, що внаслідок цього вибуху постраждали 10 осіб, 2 з них – у важкому стані.
- Того ж дня у турецькій провінції Текірдаг спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі. Місцеві жителі чули, як на території підприємства пролунали вибухи. На місце пожежі відразу виїхали рятувальники, які почали працювати над її ліквідацією.
- Представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Україна перевірить усю інформацію щодо вибуху на елеваторах. Припускають, що до вибухів може бути причетна Росія. У розвідці наголосили, що Туреччина є країною, яка активно займається питанням зернової угоди. Зокрема, саме уряд цієї країни чи не найбільше закликає Владіміра Путіна відновити постачання українського зерна.