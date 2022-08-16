Поезда домой не будет, нужно бежать, – Бабин рассказал о панике россиян в Крыму
Утром 16 августа жители оккупированного Крыма снова услышали взрывы. На этот раз они раздались возле Джанкоя. Там повреждены склады с боекомплектами.
россияне боятся не вернуться домой
Вслед за мощными взрывами возникла и вторая волна желающих уехать из Крыма испуганных россиян. Перед крымским мостом снова образовались огромные очереди. Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в АР Крым в 2017-2018 годах Борис Бабин.
Обратите внимание Крымский мост обижается, что ему приходится стоять в очереди, – Чубаров
Как пояснил он, в Крыму на время остановилось железнодорожное сообщение с россией. Поэтому россияне боятся, что не смогут попасть на территорию страны-агрессорки, где им кажется безопаснее.
Хочешь, не хочешь, но следует бежать, понимаешь, что поезда домой не будет,
– заметил Бабин.
Эвакуация 2000 человек нереалистичная
Также он прокомментировал слова самопровозглашенного "председателя" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который заявил, что из-за взрывов возле Джанкоя эвакуировали более 2000 человек. Он считает, что это очередная ложь от россиян и их коллаборантов, ведь сделать это за несколько часов достаточно тяжело.
"Конечно, они кого-то вывозят, и, конечно, они не признают, сколько там было российских военных, сколько из них погибли, сколько ранены. Мы же понимаем, что склады у них не пустые стоят, там должны быть оккупанты", – подытожил Борис Бабин.
Борис Бабин рассказал о ситуации в Крыму после взрывов 16 августа: смотрите видео
Мощные взрывы возле Джанкоя и Симферополя: коротко
- Утром 16 августа в оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. В Азовском, что у Джанкоя, вспыхнул склад с БК. Боеприпасы детонировали несколько часов.
- Кроме того, была повреждена железная дорога, которую оккупанты использовали для перебрасывания техники и личного состава.
- Несколько позже стало известно о взрывах под Симферополем. Их слышали в районе военного аэродрома Sarabuz/Гвардейское. По всей видимости, взрывы были также на складе боеприпасов.