Как отметили в Офисе Президента, российские военные продолжают боевые действия в Херсонской области. Из области захватчики атакуют другие населенные пункты Украины, передает 24 канал.

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Критическая ситуация в селах, граничащих с другими областями

В результате взрывов уничтожено много домов в Херсонской области. Также известно о раненых гражданах Украины.

В ОП подчеркивают на критичности ситуации в селах, которые расположены рядом с Николаевом, Снигиревкой, Зеленодольском и Кривым Рогом. Эти населенные пункты российские военные держат в оккупации. Если говорить о ситуации в области в целом, то она все еще остается сложной.

В то же время оккупанты хотят провести в Херсонской области референдум

Прежде всего стоит отметить, что российские захватчики оккупировали территорию Херсонской области. Поскольку там сейчас "тихая оккупация", то страна-агрессор не оставляет попыток провести референдум. Его цель – превратить Херсонскую область в "Херсонскую народную республику", которая может позже присоединиться к России.

Референдум должны были провести 24 апреля. Затем его дату перенесли на 27, а после этого на промежуток между 1 и 10 мая. Но и эти даты не являются окончательными.

Местное население уже стало жертвами дезинформации, которую активно распространяют оккупанты. Их цель – убедить горожан, что Херсонскую область уже не смогут вернуть под контроль Украины. С помощью такого приема легче манипулировать людьми и заставить их принять участие в референдуме.

В Новой Каховке тем временем оставляют послания российским захватчикам. Горожане подчеркивают, что они остаются украинцами и не собираются становиться частью России.

Не все так просто в самом Херсоне. Как оказалось, оккупантам не хватает людей для телекартинки. Мол, недостаточно просто провести референдум. Нужно показать по телеканалам его. А для этого следует собрать людей, которые готовы будут продемонстрировать, что в городе очень много желающих создать "ХНР". Если на то пошло, то по каналам они могут показать лишь проукраинские митинги и то, как российские оккупанты разгоняют мирное население.

Сложность в проведении референдума подкинула оккупантам новую идею. Они стремятся теперь создать квазиобразование "Южная Русь", которое должно было бы охватить Юг. Но и эта идея не имеет возможности для реализации, ведь бомбардировки, убийства и изнасилования сделали все для того, чтобы украинцы не хотели иметь ничего общего с россиянами.

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