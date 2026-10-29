Взрывы на Урале могли стать ответом на приостановку ударов по НПЗ: Свитан выдвинул неожиданную версию

В Свердловской области России взорвались железнодорожные цистерны с топливом, что вновь подняло вопрос о безопасности российской топливной инфраструктуры. Инцидент произошел в период, когда Россия возобновляет работу поврежденных нефтеперерабатывающих заводов, а украинские удары по ним, по оценке военного эксперта, приостановились.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала высказал предположение о том, кто мог стоять за взрывами на Урале и как подобные операции проводятся вдали от украинской границы. Он также рассказал о недовольстве среди структур, которые сотрудничают с Украиной и выступают против московских властей.

На Урале могли действовать автономные группы

В Свердловской области России произошел инцидент с грузовым поездом, который перевозил топливо в 20 цистернах. Часть вагонов сошла с рельсов, а семь цистерн, по сообщениям, взорвались. Причины происшествия остаются невыясненными, однако Свитан рассматривает несколько возможных версий.

Одна из них предполагает участие украинских спецслужб, агенты которых могут работать на российской территории без постоянной связи с руководством. Такой подход позволяет небольшим группам самостоятельно определять возможности для проведения операций, не ожидая отдельных указаний по каждому объекту.

У спецслужб есть такой режим свободной охоты. Агенты внедряются или перебрасываются, конфиденты становятся на учет, а дальше выполняют боевую задачу непосредственно на месте,

– пояснил Свитан.

Подобный принцип эксперт сравнил с тактикой боевой авиации, когда истребители выходят в определенную зону и самостоятельно ищут цели. В случае подпольных операций решения принимают непосредственно исполнители, которые ориентируются на ситуацию и доступные возможности.

По словам Свитана, Украина имеет опыт такой работы еще с начала российской агрессии в 2014 году. Тогда соответствующие методы применялись среди участников подполья в Донецкой области, а впоследствии они продолжили действовать на отдаленных территориях.

Мы еще с 2014 года запустили этот режим среди донецких партизан. Он, кстати, до сих пор работает в удаленном режиме. Они выполняют боевые задачи, самостоятельно принимая решения на тактическом уровне, не докладывая и не согласовывая,

– рассказал полковник запаса.

В то же время эксперт не исключает, что за взрывами могли стоять местные противники российской власти. На территории России, по его утверждению, существуют группы, которые выступают против контроля Москвы над своими регионами и рассматривают ослабление российского государства как возможность для политических перемен.

Такие структуры могут быть заинтересованы в срыве работы топливной логистики независимо от того, какие решения принимаются в отношении украинских ударов на большие расстояния. Перевозка топлива по железной дороге остается важной для российских предприятий и военных, поэтому поражение цистерн наносит ущерб даже без атаки непосредственно на нефтеперерабатывающий завод.

В российском подполье недовольны затишьем

Свитан связал возможную активность автономных групп с ситуацией вокруг украинских ударов по российской нефтепереработке. Он утверждает, что в течение последних трех недель не видит новых результативных атак на НПЗ, хотя Силы обороны продолжают наносить удары по другим военным и промышленным объектам России.

Между тем российские предприятия возобновляют производство бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. В частности, вновь заработал Сизранский НПЗ, а возможность продавать часть топлива за границу обеспечивает Москве дополнительные поступления.

По мнению эксперта, такая ситуация вызывает вопросы не только в Украине. Он утверждает, что претензии уже высказывают и представители структур, которые сотрудничают с украинской стороной и ведут деятельность внутри России.

Эти претензии уже высказывают нам, причем вполне реально: "Почему вы тормозите? Почему пошли на поводу у россиян и остановили удары по российской нефтяной отрасли?" Это те структуры, которые работают с Украиной, в частности на территории России, над развалом Российской империи,

– заявил Свитан.

Для таких групп борьба против московской власти связана с собственными политическими целями. Часть из них, как утверждает полковник запаса, стремится к освобождению своих регионов от контроля Кремля и заинтересована в дальнейшем ослаблении российской экономики.

Сотрудничество с Украиной позволяет этим структурам действовать параллельно с украинскими военными операциями. Однако возможное снижение интенсивности ударов по российским топливным объектам может повлиять и на активность противников Кремля внутри страны.

Если украинцы начали сбавлять обороты, то и освободительное движение внутри России также будет сбавлять обороты. Потому что работа совместная – и здесь, у нас, и там, у них. Это такие сообщенные сосуды,

– пояснил военный эксперт.

Взрывы цистерн в Свердловской области он допускает и в качестве возможной реакции таких групп на решения, касающиеся российской топливной инфраструктуры. По этой версии, подпольные операции могут не только наносить экономический ущерб России, но и компенсировать часть последствий паузы в ударах по НПЗ, о которой говорит эксперт.

Свитан о паузе в ударах по НПЗ: смотрите видео