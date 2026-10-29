Вибухи на Уралі могли бути відповіддю на паузу ударів по НПЗ: Світан назвав несподівану версію

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу припустив, хто міг стояти за вибухами на Уралі та як подібні операції проводять далеко від українського кордону. Він також розповів про невдоволення серед структур, які співпрацюють з Україною та виступають проти московської влади.

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На Уралі могли діяти автономні групи

У Свердловській області Росії стався інцидент із вантажним потягом, який перевозив пальне у 20 цистернах. Частина вагонів зійшла з рейок, а сім цистерн, за повідомленнями, вибухнули. Причини події залишаються нез'ясованими, однак Світан розглядає кілька можливих версій.

Одна з них передбачає участь українських спецслужб, агенти яких можуть працювати на російській території без постійного зв'язку з керівництвом. Такий підхід дозволяє невеликим групам самостійно визначати можливості для проведення операцій, не очікуючи окремих вказівок щодо кожного об'єкта.

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Є такий у спецслужб режим вільного полювання. Впроваджуються або перекидаються агенти, чи конфіденти стають на облік, а далі виконують бойове завдання безпосередньо на місці– пояснив Світан.

Подібний принцип експерт порівняв із тактикою бойової авіації, коли винищувачі виходять у визначену зону й самостійно шукають цілі. У випадку підпільних операцій рішення ухвалюють безпосередньо виконавці, які орієнтуються на ситуацію та доступні можливості.

За словами Світана, Україна має досвід такої роботи ще з початку російської агресії у 2014 році. Тоді відповідні методи застосовували серед учасників підпілля на Донеччині, а згодом вони продовжили діяти на віддалених територіях.

Ми ще з 2014 року запустили цей режим серед донецьких партизанів. Він, до речі, досі працює у віддаленому режимі. Вони виконують бойове завдання, самостійно ухвалюючи рішення на тактичному рівні, не доповідаючи й не погоджуючи– розповів полковник запасу.

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Водночас експерт не виключає, що за вибухами могли стояти місцеві противники російської влади. На території Росії, за його твердженням, існують групи, які виступають проти контролю Москви над своїми регіонами та розглядають ослаблення російської держави як можливість для політичних змін.

Такі структури можуть бути зацікавлені в порушенні роботи паливної логістики незалежно від того, які рішення ухвалюють щодо українських далекобійних ударів. Перевезення пального залізницею залишається важливим для російських підприємств і військових, тому ураження цистерн завдає втрат навіть без атаки безпосередньо на нафтопереробний завод.

У російському підпіллі невдоволені паузою

Світан пов'язав можливу активність автономних груп із ситуацією навколо українських ударів по російській нафтопереробці. Він стверджує, що протягом останніх трьох тижнів не бачить нових результативних атак на НПЗ, хоча Сили оборони продовжують уражати інші військові та промислові об'єкти Росії.

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Тим часом російські підприємства відновлюють виробництво бензину, дизеля й авіаційного гасу. Зокрема, знову запрацював Сизранський НПЗ, а можливість продавати частину пального за кордон забезпечує Москві додаткові надходження.

На думку експерта, така ситуація викликає запитання не лише в Україні. Він стверджує, що претензії вже висловлюють і представники структур, які співпрацюють з українською стороною та ведуть діяльність усередині Росії.

Ці претензії вже висловлюють нам, причому цілком реально: "Чому ви гальмуєте? Чому пішли на поводу в росіян і зупинили удари по російській нафтовій галузі?" Це ті структури, які працюють з Україною, зокрема на території Росії, над розвалом Російської імперії– заявив Світан.

Для таких груп боротьба проти московської влади пов'язана з власними політичними цілями. Частина з них, як стверджує полковник запасу, прагне звільнення своїх регіонів від контролю Кремля та зацікавлена в подальшому ослабленні російської економіки.

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Співпраця з Україною дозволяє цим структурам діяти паралельно з українськими військовими операціями. Однак можливе зменшення інтенсивності ударів по російських паливних об'єктах може впливати й на активність противників Кремля всередині країни.

Якщо українці почали гальмувати, то й визвольний рух усередині Росії також пригальмовуватиме. Тому що робота спільна – і тут, у нас, і там, у них. Це такі сполучені посудини– пояснив військовий експерт.

Вибухи цистерн у Свердловській області він допускає і як можливу реакцію таких груп на рішення щодо російської паливної інфраструктури. За цією версією, підпільні операції можуть не лише завдавати економічних втрат Росії, а й компенсувати частину наслідків паузи в ударах по НПЗ, про яку говорить експерт.

Світан про паузу в ударах по НПЗ: дивіться відео