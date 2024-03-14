В Белгороде снова громко: в городе раздаются взрывы
Четверг, 14 марта, для жителей Белгорода нельзя назвать спокойным. Так, там снова заявили о взрывах в городе.
Ранее, утром 14 марта, российский Белгород подвергся обстрелу. Вражеские телеграмм-каналы тогда сообщили о прилетах – снаряд попал в легковое авто, повреждены жилые дома.
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Белгород снова под огнем
Сегодня утро для Белгорода было "огненным". Однако, день для города выдался тоже неспокойным.
Так, в Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность. Об этом сообщили пропагандистские медиа со ссылкой на власти города.
Вскоре российские телеграм-каналы близко сообщили об обстрелах Белгорода. Местные жители слышали взрывы.
В Белгороде громко: смотрите видео
В пабликах начали распространять даже видео с камер наблюдений, на которых слышны звуки взрывов.
Звуки взрывов в Белгороде: смотрите видео
Также во вражеских телеграмм-каналах распространяли фотографии, на которых, как они отметили, "над Белгородом видны следы".
В небе Белгорода следы / Фото российский телеграм-канал
Также россияне сообщили, что "в районе Сосновой что-то дымится" и прикрепили соответствующую фотографию.
Дым в районе Сосновой / Фото российский телеграм-канал
Там заявили, что подробностей пока нет.
Губернатор рассказал о работе российского "ПВО"
Через некоторое время власти города отчитались и рассказали об "успешной работе ппо". Так, губернатор Гладков заявил о "сбитии 11 воздушных целей на подлете к городу".
"По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших", – заявили в пропагандистских телеграм-каналах.
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Там также заявили, что в Белгороде в результате прилета есть повреждения на территории коммерческого предприятия – осколками посечено здание, грузовой автомобиль и спецтехнику. Также во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.
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По Белгородского района, то там, как заявил губернатор, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Утренний обстрел Белгорода: основное
- Информацию об обстреле и звуках взрывов сообщали телеграм-каналы, а впоследствии подтвердила и местная власть. В частности, губернатор Белгорода Вячеслав Гладков. Он отчитался и о "работе" российской ппо.
- По словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу".
- По его словам, в Белгороде якобы есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения. Там пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также повреждено одно легковое авто.