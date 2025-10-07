Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала, предположил, могла ли Украина нанести удар по Белгороду ракетой "Фламинго". Он объяснил, какую тактику использует Киев во время атак по территории России.

К теме В Белгороде после взрывов был блэкаут: без электричества в области оставалось около 40 тысяч жителей

Как Украина увеличивает производства ракет "Фламинго"?

Жмайло отметил, что Украина могла ударить по Белгороду ракетой собственного производства "Фламинго", потому что на территории Белгородщины была объявлена именно ракетная опасность.

Украина наращивает производство ракет "Фламинго". Если раньше за сутки изготавливалась одна единица, то сейчас – примерно две, и количество приближается до трех ракет.

Это удается, потому что Украина диверсифицировала производство составляющих этого оружия. В частности, твердое топливо изготавливается на территории Дании, электроника частично – или на мощностях европейских партнеров, или Укроборонпрома, которые были релокированы за границу. Поэтому и имеем результативные прилеты,

– пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Однако есть очень важный нюанс. Украина никогда самостоятельно точечно не запускает эти ракеты. С 2022 года испытываем тактику перегрузки российской системы ПВО. Когда летят дроны-обманки, среди них – дальнобойные дроны. И когда ПВО перегружена, тогда, по его словам, добавляются точечные ракетные удары.

Он напомнил, что "Фламинго" – это мощная ракета, которая может лететь на расстояние 3000 километров и нести тонну взрывчатки. Однако все же это – крылатая ракета, которую россияне могут сбить. Потому что они имеют еще советские комплексы, которые есть и у нас, С-300, С-400, С-500, "Бук".

Предприятие "Луч" является большим энергетическим хабом для российских военных объектов. Однако поскольку оно еще и питает гражданских жителей Белгородщины, то россияне, соответственно, страдают, потому что так же ответственны за войну,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Это уже не первый прилет по Белгороду. Вследствие предыдущего в городе перестали работать светофоры.

Поэтому Украина, по его мнению, пытается использовать собственные рычаги давления и собственное оружие для атак на нефтеперерабатывающий сектор и на энергетику России. Тогда как западное оружие, которое является более точным и которое труднее сбить, пытаемся концентрировать на военных объектах.

Удары по Белгородщине: какие последствия?