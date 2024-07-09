В Белгороде раздаются взрывы, там поврежден завод "Энергомаш", а в Шебекино нет воды и света

В ночь на 9 июля россияне начали сообщать о том, что в Белгороде раздаются взрывы. 24 Канал собрал детали.

Взрывы в Белгородской области раздаются чуть ли не каждую ночь.

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Что происходит в Белгороде сейчас

Россияне утверждают, что повреждены частные дома, ведь оттуда виднеются дым и пламя. В жилые районы приехало много машин скорой помощи.

На видео, которое распространяют в российских телеграм-каналах, заметно выбитые стекла. А двери в одном из магазинов "вырвало и смяло".

Последствия взрывов в Белгороде ночью 9 июля: смотрите видео

Пропагандисты сообщили, что их ПВО сбила ракеты и дроны. Губернатор Гладков рассказал о повреждении частных и многоквартирных домов, а также авто. А еще – о том, что якобы один человек погиб и двое ранены.

Как пишут телеграм-каналы, в части Шебекино нет света и воды. Именно для этого города вместе с Белгородом существует ракетная опасность.

Впоследствии пропагандисты написали, что поврежден завод "Энергомаш". А некоторые российские журналисты сообщили: взрывы в Белгороде слышали в районе больницы, переоборудованной под военный госпиталь. Россияне использовали центр города как живой щит, в то же время программы эвакуации из Белгорода не существует.