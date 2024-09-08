На Белгородщине с утра раздаются взрывы, вспыхнули пожары: губернатор заявил о прилете

На Белгородщине 8 сентября с утра раздавались мощные взрывы. Сначала сообщали о взрывах в области, а позже громко было и в самом Белгороде.

Об этом пишут местные телеграм-каналы и губернатор Вячеслав Гладков. Он также показал последствия взрывов на Белгородщине, передает 24 Канал.

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На Белгородщине не утихают взрывы

В белгородских телеграм-каналах с утра 8 сентября постоянно появляется информация о взрывах. Так, утром взрывы раздавались в селе Никольское. Как заявил Гладков, поселок дважды оказался под атакой.

Там якобы зафиксировали прилеты и вспыхнул пожар. Власти утверждают, что дроны якобы атаковали ангар – там вспыхнул пожар, а позже – обвалилась крыша.



Пожар в ангаре на Белгородщине / Фото из росСМИ

Впоследствии взрывы прогремели и в Белгороде. В сети публикуют все новые, и новые кадры со взрывами в городе. Так, на одном из видео слышно сирену, которая сообщает об угрозе, и одновременно раздается взрыв.

Сирена и взрыв в Белгороде: смотрите видео

Впоследствии в сети появились кадры с густым черным дымом. Задымление видно на нескольких локациях, а в сети заявляют о прилетах.

Пожар в Белгороде: смотрите видео

Густой дым в Белгороде: смотрите видео

В то же время Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала система "пе-ве-о". Он заявил о "сбивании" нескольких воздушных целей.

После взрывов в Белгороде есть и повреждения. В частности, в офисном здании вылетели окна, также повреждены окна в многоэтажках и автомобилях.

Столб дыма в Белгороде: смотрите видео

Объясняя густой черный дым в Белгороде, Гладков нашел простое оправдание – "горит сухая трава".