Снова карма: в Белгороде внезапно вспыхнула ТЭЦ, часть города – без света

В Белгороде снова взрывы. Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет. Оказалось, что горит ТЭЦ.

Так, вечером 14 октября в Белгороде произошел хлопок на ТЭЦ. Часть города оказалась без света. Об этом сообщает 24 канал.

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Россияне попали в ТЭЦ, обстреливая Харьков

Мониторинговая группа сообщает, что россияне сами обстреляли свою ТЭЦ. Правда, скорее всего, случайно. Так, из 10 запущенных в сторону Харькова ракет, все 10 взорвались в воздухе, случайно поразив Белгородскую ТЭЦ "Луч".

В то же время российские пропагандистские каналы уже начинают говорить, что станцию якобы обстреляли ВСУ.

Момент прилета по ТЭЦ в Белгороде:

Пожар на ТЭЦ "Луч":

Власти Белгорода подтвердили пожар на станции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что горит подстанция 110 кВт. Он заявил, что это произошло "после обстрела" города.

Максимально быстро постараемся устранить последствия. Примерное время переключения резервного источника до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии потребления,

– заявил Гладков.

В Белгороде горит ТЭЦ: фото

Впоследствии оккупанты сообщили, что ликвидировали пожар. Специалисты приступили к переподключению.

Вероятно, свет жителям обесточенных районов дадут завтра. Белгородцы в местных чатах уже решают, что им нужно запасаться едой, водой, фонариками и свечами.

Во всех школах региона объявят каникулы

Из-за проблем с электроэнергией власти Белгородской области решили объявить каникулы во всех школах региона с понедельника, 17 октября.

Это все карма – из Белгорода снова были прилеты по Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили 5 ракет. По предварительным данным медиков, пострадавших нет. На месте работают профильные службы и документируют преступления оккупантов.

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