На это уже не обращают внимания: почему российские авиабомбы падают в Белгородской области

Российские авиабомбы атакуют Белгородскую область. Есть информация, что за последний год в этом регионе упало более 38 боеприпасов.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что причина падения российских планерных авиабомб заключается в том, что там не раскрываются крылья. Он добавил, что когда противник запускает эти бомбы, то, из-за неисправности, они падают недалеко от места сброса.

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Россия атакует свои территории

По словам военного эксперта, бывают случаи, когда авиабомбы России взрываются в населенных пунктах вблизи Белгорода или в самом городе.

Он отметил, что недавно было попадание бомбы, которая не раскрылась, из-за чего произошел завал одного подъезда девятиэтажного дома в Белгороде. Также были сообщены, что жители области жаловались из-за падения фугасной авиабомбы на стоянке рядом с новым жилым комплексом. В течение суток на сообщения граждан местные власти не реагировали.

Люди ночевали неподалеку боеприпаса, который был в 50 метрах от жилого дома. Это указывает на то, что на такие вещи в России, в частности и в Белгородской области, уже никто не обращает внимание. Для них это стандартная ситуация,

– отметил Олег Катков.