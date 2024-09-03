Во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов
3 сентября 2024, 19:32Читати новину українською
Источник:Бердянская ГВА
После обеда 3 сентября во временно оккупированном Бердянске было шумно. Так, там прогремела череда взрывов.
Так, первые взрывы были слышны около половины 6 вечера. Об этом сообщила руководительница ГВА Галицына.
Смотрите также В Одессе прогремел сильный взрыв
В Бердянске были слышны взрывы
В 17:23 во временно оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов. Собственно, тогда звуки взрывов было слышно в разных частях города, о чем сообщила глава ГВА Галицына.
Практически через 20 минут в городе снова было шумно. Так, там прогремел еще один взрыв.
На данный момент более детальной Виктория Галицына не сообщила.