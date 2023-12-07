На месте нашли остатки взрывного устройства, которое, вероятно, и привело к переполоха в Бердянске. Также в результате инцидента образовалась большая воронка.
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Что-то произошло с "Уралом"
Россияне сообщают, что 6 декабря в Бердянске взорвался российский "Урал". Внутри, по сообщениям окупантов, находился только 36-летний водитель, младший сержант. Якобы, в результате инцидента пострадало только лобовое стекло, а жертв в результате инцидента нет.
Однако там российские СМИ пишут, что во время осмотра места происшествия обнаружили огромную воронку, достигавшую диаметра почти в полтора метра. Оттуда извлекли обломки взрывного устройства, а также фрагменты батарейки и пластика.
Стоит отметить, что местные жители в тот день сообщали о взрыве, который слышали в нескольких районах города. Сразу после этого россияне перекрыли дорогу в районе Вечного огня в связи с "проведением оперативно-следственных мероприятий".
Ситуация в Бердянске: что известно
- Оккупанты продолжают использовать Бердянский морской порт. Из-за него они привозят боеприпасы и воруют зерно, металл и так далее.
- Также россияне всячески издеваются над украинцами, которые находятся в оккупации – в Бердянске работают репрессивные органы Оккупационные власти могут отобрать любую недвижимость и частное имущество или отправить "на подвал" – то есть в застенку.
- ФСБ до сих пор должен выполнять призрачный план с задержания "украинских шпионов" и противников российской оккупации. Именно поэтому они хватают даже тех, кто пишет комментарии в поддержку Украины в сети.