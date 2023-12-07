На місці знайшли залишки вибухового пристрою, що, ймовірно, й призвів до переполоху у Бердянську. Також внаслідок інциденту утворилася велика воронка.
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Щось сталося з "Уралом"
Росіяни повідомляють, нібито 6 грудня у Бердянську підірвався російський "Урал". Всередині, ща повідомленнями окупантів, перебував лише 36-річний водій, молодший сержант. Нібито, внаслідок інциденту постраждало лише лобове скло, а жертв внаслідок інциденту немає.
Однак, там російські ЗМІ пишуть, що під час огляду місця події виявили величезну воронку, що сягала діаметра у майже півтора метра. Звідти вилучили уламки вибухового пристрою, а також фрагменти батарейки та пластику.
Варто зазначити, що місцеві жителі того дня повідомляли про потужний вибух, що чули у декількох районах міста. Одразу після цього росіяни перекрили дорогу у районі Вічного вогню у зв'язку з "проведенням оперативно-слідчих заходів".
Ситуація у Бердянську: що відомо
- Окупанти продовжують використовувати Бердянський морський порт. Через нього вони привозять боєприпаси та крадуть зерно, метал тощо.
- Також росіяни всіляко знущаються з українців, які перебувають в окупації – у Бердянську працюють репресивні органи. Окупаційна влада може відібрати будь-яку нерухомість та приватне майно або відправити "на підвал" – тобто в катівню.
- ФСБ досі мусить виконувати примарний план із затримання "українських шпигунів" та противників російської окупації. Саме тому вони хапають навіть тих, хто пише коментарі на підтримку України у мережі.