У тимчасово окупованому Бердянську о 5 ранку прогримів вибух. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, його чули у кількох мікрорайонах.

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У Бердянську тривожно

Після того, як місто сколихнув вибух, окупанти вжили заходів. Вони перекрили рух поблизу Вічного вогню. Федоров повідомив, що там не пропускають навіть пішоходів.

Наразі невідомо жодних деталей. Так само невідомо, хто причетний до вибуху. Однак на території окупованих регіонів активно розривається рух спротиву російській агресії. До прикладу, у Мелітополі окупанти масово отруїлися їжею з доставки. Кур'єра, який привіз замовлення не знайшли. Частина окупантів померла від отруєння та більше не зможе воювати проти України.

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