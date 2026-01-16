В оккупированном Бердянске вспыхнула подстанция после ряда взрывов: в городе блэкаут
- В Бердянске ночью прогремели взрывы.
- Под ударом могла быть электроподстанция "Морозовская".
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь на 16 января прогремели мощные взрывы, после которых загорелась электроподстанция "Морозовская". В результате инцидента город практически мгновенно остался без электроснабжения.
О происшествии сообщают местные телеграмм-каналы, детали передает 24 Канал.
Читайте также Силы обороны продвинулись сразу на 3 направлениях: обзор фронта от ISW
Что известно о взрывах в Бердянске?
В сети появились видео и фото, на которых зафиксирован масштабный пожар на территории энергетического объекта. По имеющейся информации, возгорание было интенсивным и продолжалось длительное время.
Пожар после взрывов в Бердянске: смотрите видео
По предварительным данным, поражению подверглась подстанция "Морозовская". Именно это и вызвало полный блэкаут в городе. Свидетели сообщают, что свет исчез сразу после взрывов, а электроснабжение по состоянию на утро до сих пор не восстановили.
Оккупационные власти официальных комментариев о причинах взрывов и масштабов повреждений пока не предоставили. В то же время сообщается, что пожар на подстанции был серьезным, что может осложнить быстрое восстановление энергоснабжения в Бердянске. Обстоятельства инцидента уточняются.
В Бердянске, предположительно, горела электроподстанция: смотрите видео
Какая ситуация на оккупированных территориях?
В оккупированном Мариуполе и прилегающих районах поздно вечером 12 января исчезло электроснабжение после налета беспилотников. Проблемы с освещением коснулись не только самого города, но и нескольких населенных пунктов в Донецкой области, в частности поселка Мангуш. Некоторые источники, включая телеграмм-каналами и сообщениями в соцсетях, предполагают, что одной из пораженных целей стала электроподстанция "Азовская".
Кроме того, в Мариуполе недавно между российскими военнослужащими и бойцами подразделения "Ахмат" произошла перестрелка. По имеющимся данным, столкновение привело к гибели одного оккупанта и тяжелым ранениям другого. Причиной конфликта называют бытовые разборки, связанные с местными женщинами.