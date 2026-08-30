Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о взрывах в Брянске

Около 23:30 в паблике сообщили о серии взрывов в Брянске. После взрывов там вспыхнул пожар. Более того, отмечалось, что над городом поднимается густой столб дыма.

Там также распространили кадры, на которых слышно, насколько громкими были взрывы, а также виден пожар, разразившийся после них. Отметим, что на момент публикации неизвестно, что именно подверглось атаке.

Взрывы в Брянске: смотрите видео

В Брянске раздались громкие взрывы: смотрите видео

Напомним, что российский Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на 29 августа. В частности, под ударом оказался один из логистических объектов маркетплейса Ozon.

Кроме того, по сообщениям мониторинговых служб, в результате ударов зафиксировано несколько очагов возгорания. В частности, горело судно.