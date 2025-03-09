Дроны впервые за три года добрались до российской Чувашии, пострадала нефтебаза

Ночью 9 марта неизвестные дроны впервые с начала российско-украинской войны атаковали Чувашию. Прилетело на территорию нефтебазы в Чебоксарах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Кроме того, информацию подтвердил глава российской республики Олег Николаев.

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Под ударом впервые оказалась Чувашия

Пораженный комбинат "Буревестник" – это нефтебаза, на которой расположены резервуары, предназначенные для хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов. Теперь объект предприятия находится на реконструкции.

Из-за ночной атаки на нефтеперерабатывающую промышленность России в Чебоксарах работают экстренные службы, однако обошлось без жертв и пострадавших.

По данным россиян, БпЛА впервые за 3 года войны против Украины добрался до Чувашии, а воздушную тревогу из-за угрозы дронов в республике впервые объявили еще в конце августа 2024 года.

Интересно, что в утреннем отчете 9 марта вражеское минобороны не упомянуло о сбитии беспилотников над этим регионом, хотя ночью по всей России якобы уничтожили 88 украинских дронов. Целью атаки могли быть удары по НПЗ Рязанской и Липецкой областей.