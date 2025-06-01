В Чебоксарах дроны атаковали завод, который производит электронику для армии России

Ночью 9 июня в ряде российских регионов раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. В частности, в Чебоксарах дрон поразил завод, работающий на нужды оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что сейчас происходило в Чебоксарах и что известно о заводе

Так, после 3 часов ночи появились сообщения, что украинские дроны атаковали Чебоксары, что в республике Чувашия. Над городом прогремело несколько взрывов, а впоследствии местные начали публиковать видео с густым черным дымом, который валил из местного завода.

В Чебоксарах летали неизвестные дроны: смотрите видео

Предварительно Силы обороны Украины поразили Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения – часть холдинга АБС-Электро. Атаку осуществляли с помощью БпЛА "Лютый".

Момент удара по заводу в Чебоксарах: смотрите видео

Известно, что завод в Чебоксарах напрямую сотрудничает с минобороны России. Это крупнейший российский разработчик и производитель систем релейной защиты, автоматики и электротехнического оборудования.

Через свое специализированное предприятие ВНИИР-Прогресс институт поставляет критически важную электронику для ЗРК С-300/400/500, ракет "Искандер" и "Калибр", танков Т-90М, "Армата", кораблей и субмарин.

В Чебоксарах поражен важный для врага завод: смотрите видео

Губернатор заявил что, после ударов предприятие приостановило работу. Расстояние от российско-украинской границы до ВНИИР составляет более 975 километров.

Кроме этого, громко было и в других областях. Жители Воронежской области сообщали по меньшей мере о 10 взрывах, угрозу БпЛА также объявляли в Самарской и Тамбовской областях. Атаку дронов фиксировали и в городах Викса и Саваслейки Нижегородской области.

Заметим, что за день до этого дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области. Там изготавливают взрывчатые вещества, в частности тротил, используемый в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах.