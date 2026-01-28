Оккупанты ударили по Черкассам: в городе угроза вражеских БпЛА

В среду, 28 января, в Черкассах прогремели взрывы. Оккупанты атакуют город дронами.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Черкассах?

Российская армия нанесла удар по городу около 14:39. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в регионе. Последствия вражеской атаки уточняются.

По состоянию на 14:56, защитники неба не сообщают об угрозе для города. Однако воздушная тревога в районе продолжается.

Черкассы подвергаются обстрелу уже не впервые за последние дни. Ночью 24 января российская армия атаковала город "Шахедами". Сообщений о разрушении инфраструктуры и пострадавших в результате обстрела не поступало.