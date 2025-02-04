Россия атакует дронами Черкассы

В ночь на 4 февраля Россия запустила дроны-камикадзе по Украине. В Черкассах слышали звуки взрывов.

Факт атаки дронами-камикадзе подтвердил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует 24 Канал.

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Дроны находятся в пределах Черкасс

Продолжается атака ударных БпЛА в пределах Черкасс.

Позаботьтесь о своей безопасности,

– предупредил жителей региона Табурец.

Отметим, что мониторинговые каналы сообщили о взрывах, которые слышали в городе, еще в 2:24 4 февраля. По состоянию на то время официальных подтверждений не было.

Также вражеские дроны зафиксировали и на Киевщине. Сначала тревогу объявили в области, а затем и в самом Киеве. БпЛА двигались на столицу с двух направлений – северного и восточного. В ОВА отметили, что взрывы – это результат работы ПВО по целям. Также власти попросили граждан находиться в укрытиях и не снимать и не распространять фото и видео работы Вооруженных Сил Украины.

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