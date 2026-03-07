Взрывы в Черновицкой области: БпЛА и "Калибры" атакуют Новоднестровск
- В Черновицкой области, в частности в Новоднестровске, 7 марта состоялась комбинированная воздушная атака.
- Враг использовал несколько крылатых ракет и дроны. В Новоднестровске исчез свет.
Крылатые ракеты и ударные дроны враг направил ночью 7 марта в Черновицкую область. Были слышны взрывы в городе Новоднестровск.
Об угрозе информировали в ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно о воздушной комбинированной атаке на Буковину 7 марта?
Черновицкая область попала под комбинированную воздушную атаку ночью 7 марта. В Новоднестровске прогремели взрывы, после чего в городе пропал свет, как сообщили в Суспільному.
В это время, по информации Воздушных сил и мониторинговых каналов, летели БпЛА и крылатые ракеты типа "Калибр".
Вражеская ракетно-дроновая атака продолжается! Не снимайте работу ПВО и не стойте возле окон!
– подчеркнул начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.
Воздушная тревога на Буковине продолжается с 02:50. Тогда же "красными" стали все украинские регионы из-за пребывания в воздушном пространстве многих ракет и дронов.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
Взрывы слышали в Киеве, город атаковали баллистические ракеты и дроны.
В Винницкой области гремели взрывы, туда летели "Шахеды".
Под массированную атаку БПЛА попала Одесса, было много взрывов.
И Харьков подвергся массированному удару баллистикой и дронами.