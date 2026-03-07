Взрывы в Черновицкой области: БпЛА и "Калибры" атакуют Новоднестровск

Крылатые ракеты и ударные дроны враг направил ночью 7 марта в Черновицкую область. Были слышны взрывы в городе Новоднестровск.

Об угрозе информировали в ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" атакуют Украину, тревога в Киеве и многих областях: куда летят дроны

Что известно о воздушной комбинированной атаке на Буковину 7 марта?

Черновицкая область попала под комбинированную воздушную атаку ночью 7 марта. В Новоднестровске прогремели взрывы, после чего в городе пропал свет, как сообщили в Суспільному.

В это время, по информации Воздушных сил и мониторинговых каналов, летели БпЛА и крылатые ракеты типа "Калибр".

Вражеская ракетно-дроновая атака продолжается! Не снимайте работу ПВО и не стойте возле окон!

– подчеркнул начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

Воздушная тревога на Буковине продолжается с 02:50. Тогда же "красными" стали все украинские регионы из-за пребывания в воздушном пространстве многих ракет и дронов.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?