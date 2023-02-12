Не "Шахиды", но пришлось сбивать: в Воздушных силах уточнили, что произошло над Днепропетровщиной

Вечером 12 февраля в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, а затем в Днепре были слышны звуки взрывов. Сначала были сообщения об иранских дронах, однако воздушные силы опровергли эту информацию.

По данным Воздушных Сил, россияне не использовали иранские дроны "Шахид" для атаки на Днепропетровщину. оккупанты запустили несколько разведывательных беспилотников.

Обратите внимание Восток и Юг атаковали беспилотники: ПВО отработало по всем целям

Также были и воздушные шары

Кроме разведывательных беспилотников, россияне использовали и воздушные шары с угловыми отражателями. По БПЛА отработали силы ПВО.

Информация о применении противником "Шахидов" вечером 12 февраля в Днепропетровской области, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности. Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями. По враждебному БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется,

– заявили в Воздушных силах.

Зачем оккупанты используют шары

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что воздушные шары россияне могли запустить как обманчивые цели, чтобы истощать украинское ПВО. Также не исключает Юрий Игнат и другие цели захватчиков, например, разведку.

В этом контексте Игнат вспомнил инцидент с китайским воздушным шаром в США, который пришлось сбивать американским истребителям.

Главное об атаке беспилотниками

Около 20:00 12 февраля в Днепропетровской области объявили о воздушной тревоге из-за угрозы атаки беспилотниками. Первым об угрозе сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который отметил, что летят 2 дрона. После опровержений от Воздушных Сил глава военной администрации написал, что 2 "мопеда" летели на высоте 400 метров, однако "все может быть".

Через несколько минут после оглашения тревоги взрывы прогремели в Днепре. Там сработало ПВО. Кроме Днепропетровщины, тревогу объявляли в Харьковской и Полтавской и Светловодской общине Кировоградской области.

Через час на Днепропетровщине снова раздавались взрывы. Это также был результат работы сил противовоздушной обороны. Результаты работы Воздушные силы сообщат впоследствии,