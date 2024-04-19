В Днепровском районе работала противовоздушная оборона. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили местных жителей о скоростной цели в сторону областного центра.

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Россия снова атаковала Днепр

Глава Днепропетровской ОГА в 16:56 сообщил, что в регионе сбили российскую ракету. Звуки взрывов возле Днепра были следствием работы ПВО.

В Днепровском районе работала ПВО. Сбили вражескую ракету. Спасибо, защитники, что всеми силами бережете от беды,

– написал Сергей Лысак.

Впоследствии военные рассказали детали.

Враг выпустил по городу ракету Х-59

ПК "Восток" сообщило, что россияне пытались атаковать Днепр авиационной ракетой Х-59. Ее сбили в Днепровском районе около 16:30.

Около 16:30 подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено еще одну управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области,

– написали в ОК "Восток".

Защитники также призвали людей находиться в укрытиях во время объявленных воздушных тревог.

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