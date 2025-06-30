Думали, что били Taurus: Свитан раскрыл детали мощной атаки по россиянам в Донецке и Луганске

Вечером 30 июня была осуществлена масштабная атака по оккупированных Луганской и Донецкой областях. Под ударами оказались важные военные объекты оккупантов.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу об особенностях атаки и о ее последствиях для россиян. Также утром 1 июля дроны атаковали Саратов и Ижевск в России, где прогремели взрывы. В частности в Ижевске целью БПЛА стал электромеханический завод "Купол", где изготавливают ЗРК "Тор" и ударные дроны "Гарпия-А1".

Важно Взрывы в России и на оккупированных территориях: что известно о ночной атаке 30 июня – 1 июля

Превратили в военные хабы

Свитан отметил, что атака на Луганск и Донецк была очень грамотно спланирована и тщательно подготовлена, благодаря чему стала успешной.

Насобирали за несколько дней более сотни беспилотников различного типа и, применив их одновременно с ракетами, нанесли масштабный удар по нескольким точкам, на каждую из которых выходило большое количество летательных аппаратов,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

Атака была осуществлена на оккупированные Луганск и Донецк, которые россияне превратили за последние 10 лет в крупные военные хабы. В этих регионах – горнодобывающая промзона, в которой сосредоточено большое количество механизированных предприятий для обслуживания шахт, металлургических заводов.

Все они сейчас используются для производства и ремонта военной техники, а также размещения предприятий по сборке беспилотников.

"Было выполнено боевое задание – прорвано российскую фронтальную ПВО в районе Донецка. А дальше дроны и ракеты зашли на Луганск и отминусовали там серьезные предприятия точечным поражением. Вероятно, была комбинированная атака ракет типа Storm Shadow/Scalp и беспилотников, – отметил военный эксперт.

Били по логистике

В Донецке под ударом оказался Институт цветных металлов, где ракеты пробили несколько этажей. Сначала оккупанты думали, что для удара применялись ракеты Taurus. Однако Свитан считает, что это не так.

Ракеты Taurus, которые имеют дальность 560 километров, не имеет смысла тратить на Донецк. Оптимально по нему работать именно Storm Shadow/Scalp,

– отметил он.

В Донецке также много металлургических предприятий, а в Ясиноватой – самая большая сортировочная станция Украины. Россияне сейчас ее используют, в частности, для перегрузки тяжелой техники, боеприпасов, личного состава.

Поэтому как только разведка доложила о расположении достаточно большого количества военных грузов в Ясиноватой, туда зашли беспилотники и ракеты и отминусовали,

– сказал Роман Свитан.

Целями атаки была преимущественно логистика врага, а также штабы армии, управляющих этим направлением. В Донецке расположен штаб 8 российской армии, по которому прилетело.

Сейчас россияне готовятся ко второй волне летней военной кампании, поэтому очень важно бить по логистике, по тылам врага. Лучше ликвидировать поезд с танками в Донецке, чем позже, когда эта техника будет воевать под Покровском.

Напомним, что у ЦПД удары по оккупированному Донецку вечером 30 июня назвали "ювелирной работой". Россияне сообщили об атаке на металлургический комбинат 4 ракетами Storm Shadow. Также была атакована узловая железнодорожная станция в Ясиноватой и штаб 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России.

В Луганске в результате атаки по меньшей мере по 4 дронами, сбыли зафиксированы масштабные пожары, в частности на НПЗ.