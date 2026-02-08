Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что эта неделя была особенно успешной в плане ударов по военным объектам врага на оккупированных территорий. Особенно важную цель удалось поразить в поселке Ялта, который расположен вблизи Мариуполя.

Что удалось поразить?

По словам Андрющенко, это был действительно резонансный удар. Под атаку попала большая ремонтная база российских оккупантов. Там восстанавливали именно военную технику. Местные источники не приводят детали, но утверждают, что там постоянно ремонтируют танки и другую бронетехнику.

Также это важный пример того, почему нужно своевременно бить по объекту. Ремонтная база "разрослась" с 2022 года с одного небольшого цеха, где меняли колеса.

За почти 4 года оккупации это место стало одной из крупнейших военных баз на побережье Азовского моря. Там занимались ремонтом и модернизацией техники. Там установлены средства РЭБ и различные средства связи,

– рассказал Андрющенко.

По данным Центра изучения оккупации, взрывы прогремели как на базе, так и на подстанции, которая расположена рядом. Сейчас идет уточнение последствий этой атаки. В Генштабе ВСУ также подтвердили, что удалось поразить ремонтное подразделение российских оккупантов в поселке Ялта.

