Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что эта система объединяла все системы ПВО в Крыму. Однако со своим назначением не справилась.

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Что известно о "Фундамент-М"

О "Фундамент-М" известно очень мало, ведь, по словам Коваленко, для россиян – это уникальный случай, когда после распада Советского Союза они создали что-то новое, без аналогов в мире в контексте радиолокационных систем, радиотехнической борьбы.

Об этой системе известно то, что она объединяет взаимодействие всех систем противовоздушной обороны, то есть зенитно-ракетных комплексов, в единую сеть,

– отметил военно-политический обозреватель.

Ее важность для россиян

В Джанкое, на мысе Тарханкут и в районе Феодосии размещен 18-й зенитно-ракетный полк России. Через "Фундамент-М" они объединили все пусковые установки, радиолокационные станции, которые там расположены.

Россияне, по словам Коваленко, используют не просто две разные РЛС управления, например 92Н2Е, которая имеет ограниченный функционал, а также 91Н6Е. Эти различные системы должны быть синхронизированными. Последнего комплекса россияне имеют только в одном экземпляре на весь полк.

"Система "Фундамент-М2 должна была не просто их объединить, как элемент взаимодействия, а синхронизировать любую реакцию и те угрозы, которые идут из Украины в направлении временно оккупированного полуострова Крым. Накануне эта система "успешно" справилась с боевой задачей", – отметил военно-политический обозреватель.

Обратите внимание! По сообщению ГУР, 17 апреля на военном аэродроме города Джанкой ВСУ уничтожили или критически повредили также 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

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