Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що ця система об'єднувала всі системи ППО в Криму. Однак зі своїм призначенням не впоралась.

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Що відомо про "Фундамент-М"

Про "Фундамент-М" відомо дуже мало, адже, за словами Коваленка, для росіян – це унікальний випадок, коли після розпаду Радянського Союзу вони створили щось нове, без аналогів у світі в контексті радіолокаційних систем, радіотехнічної боротьби.

Про цю систему відомо те, що вона об'єднує взаємодію усіх систем протиповітряної оборони, тобто зенітно-ракетних комплексів, в єдину мережу,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Її важливість для росіян

В Джанкої, на мисі Тарханкут і в районі Феодосії розміщений 18-й зенітно-ракетний полк Росії. Через "Фундамент-М" вони об’єднали всі пускові установки, радіолокаційні станції, які там розташовані.

Росіяни, за словами Коваленка, використовують не просто дві різні РЛС управління, наприклад 92Н2Е, яка має обмежений функціонал, а також 91Н6Е. Ці різні системи повинні бути синхронізованими. Останнього комплексу росіяни мають лише в одному екземплярі на весь полк.

"Система "Фундамент-М2 повинна була не просто їх об''єднати, як елемент взаємодії, а синхронізувати будь-яку реакцію та ті загрози, які йдуть з України в напрямку тимчасово окупованого півострова Крим. Напередодні ця система "успішно" впоралась з бойовим завданням", – зауважив військово-політичний оглядач.

Зверніть увагу! За повідомленням ГУР, 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой ЗСУ знищили або критично пошкодили також 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

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